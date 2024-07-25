РФ другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район, три дрони залетіли в Румунію

Дрони пошкодили портову інфраструктуру. Також уламки безпілотника впали на приватний будинок, унаслідок чого постраждали двоє людей.

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У ніч на 25 липня РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 25 липня російські окупанти атакували дронами "Шахед" місто Вилкове Ізмаїльського району Одеської області. У результаті постраждала портова інфраструктура, приватний будинок. Двоє людей дістали поранення.

"Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одеської області. Під ударом знову Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни запустили по місту 11 дронів "Шахед". Пошкодили портову інфраструктуру.

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Також уламки безпілотника впали на приватний будинок, унаслідок чого постраждали двоє людей. Одного з постраждалих забрали в лікарню з травмами середньої тяжкості. Зараз лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 окупанти атакували дронами Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт. У результаті "прильоту" в будинок є поранені. Крім того, вночі російський "Шахед" вдарив по румунському селу Плауру.

Що кажуть у Повітряних силах

Уночі 25 липня росіяни атакували південь Одеської області та центральні регіони ударними БпЛА типу "Shahed". Протиповітряна оборона збила 25 із 38 безпілотників.

"У ніч на 25 липня 2024 року окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда, Крим і Приморсько-Ахтарська - РФ. Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема - південь Одеської області та центральні регіони України", - повідомили Повітряні сили у Telegram.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил і розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони.

У результаті протиповітряного бою було збито 25 ударних БпЛА. Ще три "Шахеди" були локально втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Вночі було збито 25 "Шахедів" / t.me/ComAFUA

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Дронова атака на Київ уночі 25 липня - останні новини

У ніч на 25 липня в низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку дронів. Під прицілом БПЛА був і Київ. Силами і засобами протиповітряної оборони на підступах до столиці було ліквідовано всі ударні безпілотники.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків.

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих. Оперативні дані оновлюються й уточнюються.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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