Згоріло все: окупанти обстріляли школу у Авдіївці забороненими фосфорними бомбами

На момент обстрілу у приміщення навчального закладу були чергові.
На Донеччині російські окупанти обстріляли Авдіївку забороненими фосфорними бомбами. Внаслідок обстрілу місцева школа вигоріла вщент. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, у будівлі навчального закладу перебували лише чергові.
"Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. На момент обстрілу у навчальному закладі не було військових чи військової техніки.
"Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру. Загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш. Все відбудуємо. А росіяни - за все заплатять", - написав Павло Кириленко.
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Ситуація у Донецькій області
Нагадаємо, у Генштабі повідомили про те, що російські окупанти готуються до наступальних дій у напрямках Сєвєродонецька, Соледара та Бахмута. Там ворог здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів. Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових за підтримки авіації та артилерії, маючи частковий успіх в районі Авдіївки.
Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов переконаний, що ЗСУ можуть піти в активний контрнаступ вже наприкінці червня або на початку липня. До кінця літа їм може вдатися відвоювати усі тимчасово окуповані території, включно з Донецьком та Луганськом.
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