Згоріло все: окупанти обстріляли школу у Авдіївці забороненими фосфорними бомбами

У Авдіївці окупанти обстріляли школу фосфорними бомбами / Павло Кириленко

На Донеччині російські окупанти обстріляли Авдіївку забороненими фосфорними бомбами. Внаслідок обстрілу місцева школа вигоріла вщент. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, у будівлі навчального закладу перебували лише чергові.

"Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. На момент обстрілу у навчальному закладі не було військових чи військової техніки.

"Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру. Загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш. Все відбудуємо. А росіяни - за все заплатять", - написав Павло Кириленко.

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Ситуація у Донецькій області

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про те, що російські окупанти готуються до наступальних дій у напрямках Сєвєродонецька, Соледара та Бахмута. Там ворог здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів. Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових за підтримки авіації та артилерії, маючи частковий успіх в районі Авдіївки.

Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов переконаний, що ЗСУ можуть піти в активний контрнаступ вже наприкінці червня або на початку липня. До кінця літа їм може вдатися відвоювати усі тимчасово окуповані території, включно з Донецьком та Луганськом.

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