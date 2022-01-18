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Мережу здивувало відео, як київський комунальник "боровся" з тротуарним стовпчиком

18 січня 2022, 12:45

Чоловікові вдалося "побороти" делиниатор.

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Стовпчик на місце так і не поставили / скріншот

У Києві при розчищенні вулиць від сніг від руки комунальника постраждав делініатор. Стовпчик, що обмежує заїзд автотранспорту на тротуари, виявився "не в тому місці" і потрапив під руки працівникові.

Про це свідчить, курйозне відео, яке поширили столичні Телеграм-канали.

В описі сказано, що інцидент стався на вулиці Великій Васильківській. На кадрах видно, як два трактори розчищають сніг на тротуарі, проте не можуть виїхати через стовпчики.

"Комунальники вирішили демонтувати огорожу разом зі снігом. Велика Васильківська, 56", - сказано в описі до відео.

Ситуація вирішилася тим, що один з них просто зніс делініатор і зі спокійною душею поїхав далі працювати.

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Тим часом, додамо, що при заїзді за делініатор водіям світить штраф.

Нагадаємо, у Києві підприємців, які не прибиратимуть територію від снігу, змусять заплатити.

Правила благоустрою території населеного пункту прийняті по всій Україні. А саме в цих правилах і зазначено: підприємці повинні утримувати в належному стані знаходяться в їх власності або користуванні об'єкти благоустрою.

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