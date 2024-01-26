Сертифікати військовозобов'язаних: в Україні впровадять новий документ

Чоловіки призовного віку будуть зобов'язані мати ще один документ.

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В Україні впровадять новий документ / колаж: Главред, фото: УНІАН, РБК-Україна

У рамках процесу мобілізації в Україні збираються впровадити новий документ. Сертифікати військовозобов'язаних будуть у громадян від 27 до 60 років. Про це на панельній дискусії "2024: сценарії для країни" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Глава партії розповів, що новий документ-сертифікат необхідний Україні для того, щоб у держави була можливість розуміння того, в якому стані перебуває мобілізаційний ресурс.

За словами Арахамії, мобілізація українців передбачає звернення уваги на всі деталі - і на навички, і на освіту, і на те, чим була зайнята людина у звичайному цивільному житті. Саме для цього необхідний сертифікат, який ми згадали вище.

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Також Давид Арахамія додав, що нова модель мобілізації громадян може запрацювати вже протягом чотирьох місяців.

"Ми зараз працюємо з Міністерством оборони, щоб була компанія нормальна", - резюмував голова фракції.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 січня очікується, що уряд подасть законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що народні депутати можуть розглянути оновлену версію законопроєкту про мобілізацію вже 6 лютого.

Також, у Верховній Раді України розглядають варіант впровадження платежу, який дасть змогу отримати відстрочку від мобілізації. Народні депутати України обговорюють введення щомісячного платежу для роботодавців, який може гарантувати їхнім співробітникам відстрочку від служби.

Крім іншого, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть ще одній групі громадян, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.

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