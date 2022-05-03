Данілов розповів, як казкар Лукашенко "провернув спецоперацію" в Україні

Даниілов розповів, як казкар Лукашенко "провернув спецоперацію" в Україні / скріншот

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву Олександра Лукашенка про проведену "спецоперацію" в Україні.

Вона нібито полягала у звільненні білоруських водіїв, яких "негідники українці захопили разом з їхніми автомобілями і вагонами", розповів в ефірі програми "Право на владу".

"Що він (Лукашенко – ред.) там собі розповідає, то це повна нісенітниця. Я пам'ятаю, коли він сказав, що там ціла спецоперація була розроблена нашими спецслужбами для того, щоб звільнити. Тут були водії з Білорусі, яких ми спокійно передали білоруській стороні, вони нам не потрібні були", - пояснив секретар РНБО.

За його словами, Лукашенко - дядько-казкар, що розповідає казки для свого електорату, для свого населення, щоб вони там думали, яка ж потужна у них Країна, які сильні у них спецслужби.

читайте такожУ Лукашенка запетушилися: Польщі та Прибалтиці загрожують війною"Це були водії вантажівок, які під час війни, так сталося, перебували на нашій території, перевозили російські товари. Відповідним чином до них не була застосована ніяка сила, їх просто попросили піти до себе додому і відправили туди їх", - додав Данілов.

Раніше український таролог Олена Бюн заявила, що з боку Олександра Лукашенка спостерігатиметься зрада щодо глави Кремля.

В її прогнозі, складеному за допомогою карт, наголошується, що десь глибоко в своїх думках Лукашенко не хоче йти на поводу у "бункерного".

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