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Данілов заявив – що Угорщина знала про плани РФ щодо України - Будапешт відповів різким звинуваченням

3 травня 2022, 17:49

Будапешт відмовляється від постачань зброї Києву і не змінюватиме свого рішення.

Україна, Угорщина
В Угорщині вважають, що заяви Данілова продиктовані нібито тим, що держава відмовилася постачати зброю Україні / УНІАН

Державний секретар Угорщини з міжнародних зв'язків і відносин Золтан Ковач назвав нібито "поширенням фейкових новин" і "вигадуванням брехні" слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова про те, що у Будапешті знали про план глави РФ Володимира Путіна напасти на українську державу. На його думку, Київ так реагує, мовляв, через відмову угорців постачати зброю українцям.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що 3 квітня угорці ухвалили рішення, згідно з яким Будапешт не відправлятиме зброю Києву. Своєї позиції угорці міняти не збираються.читайте такожОрбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині, назвавши Зеленського "опонентом"

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На думку дипломата, саме тому, мовляв, з'явилася заява Данілова про те, що Росія попередила Угорщину про напад України.

"3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин і вигадування брехні не змінять нашої позиції", - підкреслив Золтан Ковач.

Заява Данілова про Угорщину

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше сказав, що Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією, а Будапешт заздалегідь було попереджено Москвою про напад російських окупантів на українську державу.

За словами чиновника, Угорщина вважала, що їй вдасться забрати частину території України. За результатами війни Будапешт може зіткнутися з проблемами.

"Та ж Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину території. Ну, побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за результатами цієї війни", - попередив Данілов.

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