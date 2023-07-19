"Сьогодні Україна, завтра – будь-хто з нас": президент Чилі жорстко розніс РФ

Лідер Чилі заступився за Україну на саміті Європа – Латинська Америка і наголосив, що міжнародне право порушила лише одна країна – Росія.

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Президент Чилі Габріель Боріч заступився за Україну на саміті Європа – Латинська Америка (EU-CELAC)/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр імені Романа Великого, скрін

Президент Чилі Габріель Боріч заступився за Україну під час виступу на саміті Європа – Латинська Америка (EU-CELAC), який відбувся 17-18 липня. Боріч заявив, що події в Україні – це "агресивна, імперіалістична, неприпустима війна, яка суперечить міжнародному праву", і зазначив, що міжнародне право порушила лише одна сторона – країна-агресорка Росія.

Лідер Чилі наполягав на тому, що фраза "війна проти України" повинна бути включена до Спільної декларації саміту країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і ЄС, повідомляє The Brazilian Report.

Варто зазначити, що позиція президента Чилі контрастує з позицією низки інших латиноамериканських країн.

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"Я вірю, що дуже важливо, щоб Латинська Америка чітко сказала: те, що відбувається в Україні – це агресивна, імперіалістична, неприпустима війна, яка суперечить міжнародному праву. Ми сьогодні не змогли погодити спільну заяву, оскільки дехто не хоче назвати це війною проти України", – заявив Боріч.

При цьому він наголосив: така ситуація, у яку зараз потрапила Україна, може спіткати будь-яку іншу державу.

"Дорогі колеги, сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас. Безперечно, це через самозаспокоєність, що час від часу відбувається з будь-яким лідером. І не важливо, подобається нам чи ні президент іншої країни. Важливо – поважати міжнародне право, яке, безперечно, було тут порушено. Не обома сторонами, а однією стороною. Ця країна – загарбник, і це Росія", – сказав він.

Боріч категорично відкинув кремлівські пропагандистські наративи, які пропонувалися для включення у підсумкову декларацію саміту, про нібито "відповідальність обох сторін", а наполягав, що у документі повинна звучати фраза "війна проти України".

Президент Чилі заступився за Україну на саміті EU-CELAC/ скрін

Дивіться відео, як президент Чилі Габріель Боріч заступився за Україну на саміті Європа – Латинська Америка (EU-CELAC):

Що згадується про Україну у декларації саміту EU-CELAC

Варто зазначити, що у підсумковій декларації саміту EU-CELAC обсягом 10 сторінок війні в Україні присвячено три абзаци. У цих абзацах лідери "висловлюють глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, що триває і продовжує спричиняти величезні людські страждання". Але при цьому прямим текстом Росія у документі не згадується.

З 60 країн-учасниць саміту остаточний текст декларації відмовилася підписувати лише одна країна – Нікарагуа, яка заявила про свою незгоду з параграфом, у якому говориться про війну в Україні. Подібні заперечення були також у Куби та Венесуали, але вони документ підписали.

Нагадаємо, що Нікарагуа дуже близька з Росією. Саме ця країна підтримувала країну-агресору РФ під час голосування в Генасамблеї ООН щодо засудження агресивної війни проти України. Також Нікарагуа є однією з небагатьох країн світу, які визнали анексію Криму та кількох українських областей.

Раніше повідомлялося, що президент Бразилії осоромився заявою про війну і "наїхав" на Зеленського. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив про те, що світ нібито вже втомився від війни Росії в Україні. Саме тому він наполягає на мирних зусиллях по завершенню "конфлікту". Також він не називав агресора РФ винною у війні.

Нагадаємо, у Болгарії чоловік хотів убити міністра оборони через підтримку України. У столиці Болгарії – Софії 18 липня затримали 39-річного чоловіка через погрози вбивства міністра оборони Болгарії, який підтримує Україну через війну, розв’язану РФ.

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