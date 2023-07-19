У Болгарії чоловік хотів убити міністра оборони через підтримку України

Тодор Тагарев входить до складу нового уряду Софії та рішуче виступає за військову підтримку України.

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У Болгарії чоловік погрожував убити міністра оборони / колаж: Главред, фото: pixabay.com, Facebook

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував вбити болгарського міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева.

У столиці Болгарії - Софії 18 липня затримали 39-річного чоловіка через погрози вбивства міністра оборони Болгарії, який підтримує Україну через війну, розв’язану РФ, передає Euractiv.

Тодор Тагарев входить до складу нового уряду Софії, дотримується проєвропейських поглядів і рішуче виступає за військову підтримку України.

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Зловмисник погрожував Тагареву, бо йому не подобалася його позиція з питання війни РФ проти України. Підозрюваний 4 липня надіслав міністру повідомлення на його особистій сторінці в соціальній мережі.

Чоловіка затримали на 72 години за постановою прокуратури.

Болгарія про війну в Україні

Нагадаємо, що у Болгарії на кортеж Зеленського напав "священник". У Болгарії "священник" з хрестом в руках вискочив на дорогу і почав викрикувати слова з прокльонами в бік Зеленського і українського народу.

Зеленський жорстко звернувся до президента Болгарії. Президент пояснив, що Україна воює, бо просто хоче відновити своє життя, хоче вижити, саме тому і просить про допомогу у партнерів.

Україна жорстко відповіла президенту Болгарії на закиди щодо затягування війни з РФ. Досі Радєв закликав Болгарію дотримуватися позиції "нейтралітету". Ця заява є новою для болгарського президента.

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