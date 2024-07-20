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Менше 10%: у Генштабі зізнались, скільки "обмежено придатних" визнають непридатними

Руслана Заклінська
20 липня 2024, 02:43
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Людей із статусом "обмежено придатний" поділиять на три категорії: придатні, придатні до служби в тилових підрозділах або підрозділах логістики і непридатні, зазначив Горбач.
Менше 10%: у Генштабі зізнались, скільки 'обмежено придатних' визнають непридатними
Скільки чоловіків отримають "білий білет" / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Після скасування статусу "обмежено придатний" в Україні люди, які мали цей статус, повинні повторно пройти медичне обстеження. Приблизно десяту частину військовозобов'язаних визнають непридатним до військової служби. Про це розповів начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач під час брифінгу в "Укрінформ".

Полковник нагадав, що всі колишні обмежено придатні мають пройти повторне медичне обстеження протягом дев'яти місяців. Після цього їх поділять на три категорії: придатні до військової служби без обмежень, придатні до служби в тилових підрозділах або підрозділах логістики, і непридатні до військової служби.

"Для розуміння, з усіх обмежено придатних десь дуже мала частка - це менше 10% – визначається непридатними зараз при проходженні служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних та придатних у певних військових частинах", - пояснив Горбач.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Обновление данных инфографика
Оновлення даних військовозобов'язаними / Інфографіка: Главред

Скасування статусу "обмежено придатний" - зміни для військовозобов'язаних

Як повідомляв Главред, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує призовний вік для загальної військової мобілізації в Україні з 27 до 25 років. Також скасували статус "обмежено придатний" до військової служби.

Новий закон передбачає, що обмежено придатних осіб можуть визнати придатними або непридатними до військової служби. Такий крок допоможе забезпечити мобілізаційні ресурси для бойових підрозділів і бригад, стверджує нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, після повторного огляду військові, визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, а придатними - продовжать проходити військову службу.

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