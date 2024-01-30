"Зробимо все можливе, щоб забрати наших захисників: ГУР про збиття Іл-76

У Головному управлінні розвідки дали актуальний коментар щодо катастрофи російського літака Іл-76.

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ГУР про збиття Іл-76 / колаж: Главред, фото: РосЗМІ

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що про перебування українських військовополонених на борту російського Іл-76, який розбився 24 січня під Бєлгородом, стверджує тільки Росія. При цьому, окупанти не виявляють готовності передати Україні тіла. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов у коментарі виданню "Суспільне".

Він пояснює, що про нові дані про авіакатастрофу країна-агресор поширює багато дезінформації.

"Що там були наші полонені - це заява Росії, і поки що тільки за їхніми словами ми можемо аналізувати. Поки немає готовності до передачі тіл з того боку", - повідомляє Юсов. відео дня

При цьому, за його словами, Україна подібні дії здійснює, і якщо підтвердиться інформація про загибель військовополонених, то "зробить усе можливе, щоб забрати наших захисників зі щитом і на щиті".

До того ж, Юсов не відкидає ймовірності, що на борту Іл-76, крім боєприпасів, були й полонені, яких агресор використовував як живий щит. І дії ворога були абсолютно провокаційними, адже того дня дійсно планувався обмін, а Москва не повідомляла про режим тиші над Бєлгородом і перевезення полонених за допомогою авіасполучення.

"З огляду на те, що літак був завантажений на третину, за їхньою версією, там могли бути і боєприпаси, тому що для такого цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси, і люди - як живий щит, тому це потрібно ретельно з'ясовувати. Робота в цьому напрямку триває", - резюмував представник ГУР.

Катастрофа Іл-76

Раніше Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс щодо катастрофи Іл-76 у РФ. Ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою, підкреслив начальник ГУР.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Також президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

До того ж, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що російський диктатор Володимир Путін бреше, коли стверджує, що російська ППО ніколи не збивала своїх літаків.

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