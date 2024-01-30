З початку 2024-го Росія випустила по Україні понад 330 ракет - Зеленський

Глава держави назвав два головних пріоритети військово-політичного керівництва наразі.

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Росія продовжує тероризувати Україну повітряними атаками / Колаж Главреда. Фото: ОП, ua.depositpoto.com, ДСНС

З початку 2024 року російські окупанти випустили по Україні понад 330 ракет різних типів, розкрив кількість президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників", - поділився глава держави.

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Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит, підкреслив він.

"І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що наразі перед владою і Заходом стоїть питання забезпечення "контролю України над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу".

"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно", - висловився Зеленський.

Удари Росії по Україні

У ніч на 28 січня Росія знову випустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів. Двома "Іскандерами" було атаковано Полтавську область (зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт), а трьома С-300 - Донецьку область з окупованої території.

Ще 18 грудня, напередодні нового комбінованого удару агресора 29 грудня, Юрій Ігнат попереджав про накопичення Росією ракет. Тоді він зауважував, що у росіян зараз достатньо озброєння, якими вони можуть атакувати Україну щодня.

РФ змінила акценти ударів - атаки зараз менше спрямовані на захід України, а більше на прифронтові території.

Крім того, не варто забувати, що Іран вже постачає Росії дрони-камікадзе. Понад те, військовим чином Москві допомагає і Північна Корея. У США вже є інформація, що Пхеньян передав Кремлю балістику.

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