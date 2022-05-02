Це помста: в РНБО висловилися щодо сьогоднішніх ракетних ударах по Одесі

Данилов про ракетний удар по Одесі: це помста / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав сьогоднішній ракетний удар по Одесі помстою за 2 травня. Він додав, що росіяни потихеньку почали знищувати курортне місто.

"Що стосується церкви. Там знесло дах після цієї атаки. Є загиблі і поранені. Це має бути помста за 2 травня", - сказав Данилов В ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Секретар РНБО висловив здивування, чому росіяни, які начеб-то люблять Одесу, почали її знищувати.

Раніше Главред писав про те, що в Одесі увечері, 2 травня, пролунали вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту ракетного удару. Зафіксовані потрапляння в об'єкти міської інфраструктури. Пошкоджено релігійну споруду. В Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що є поранені і загиблі.

Ракетний удар по аеропорту в Одесі

Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук заявляв, що російські окупанти 30 квітня ввечері завдали ракетного удару по Одеському аеропорту. Сталися вибухи, через які була зруйнована злітна смуга. Ремонту вона не підлягає

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що ракетний удар по аеропорту в Одесі було завдано з окупованого Криму. Постраждалих немає.

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