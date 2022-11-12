Здача Херсона окупантами: начштабу УДА попередив про ймовірну пастку РФ

ЗСУ стрімко просуваються на Херсонщині / 10-та гірничо-штурмова бригада / УНІАН

У тому, що російські окупанти добровільно "здають" раніше захоплений Херсон є великі сумніви, заявив начальник штабу Української добровольчої армії, керівник руху Опору Південь УДА полковник у відставці Сергій Ільницький ("Сокіл").

Разом з тим він нагадав про те, що всім комплексом розвідданих з цього приводу має командування Збройних сил України. Таку думку начальник штабу Української добровольчої армії висловив в інтерв'ю Главреду.

"Я не вірю в "жест доброї волі" або здачу росіянами Херсона. Але давати прогноз про те, як все буде насправді, неправильно. У командування Збройних сил України є розвіддані різного характеру, але і воно зараз такого прогнозу не дасть", — підкреслив він.

Водночас співрозмовник висловив переконаність у тому, що "добровільна здача Херсона (російськими окупантами, — ред.) не відбудеться".

"Хоча, з точки зору російських військ, це був би логічний крок, адже комунікації розірвані, і забезпечувати їх угруповання на правому березі дуже складно. Втім, такий крок морально знищив би Росію в очах і своїх власних громадян, і світу. Хоча міф про другу найсильнішу армію світу і так вже зруйнований", — додав Ільницький.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнено 41 населений пункт на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв.км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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