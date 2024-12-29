Сотні українців втратили інвалідність після скандалу з МСЕК: Ляшко розкрив, що буде далі

388 осіб викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду.

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Сотні людей втратили інвалідність після скандалу з МСЕК / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Ключові тези Ляшка:

У МОЗ перевіряють фейкові інвалідності

Людей викликають на обов'язковий переогляд

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що після гучного скандалу з МСЕК в Україні сотні людей втратили групу інвалідності. Ще майже 400 справ залишається у процесі розгляду.

Ляшко в ефірі телемарафону повідомив, що правоохоронні органи передали до МОЗ уже понад 2000 справ про надання сумнівних груп інвалідності. Частина осіб уже втратила групу. Мовиться про 188 осіб, які мали фейкову інвалідність.

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Також відомо, що ще 388 осіб викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду. У МОЗ підозрюють, що ці особи також можуть мати фейкову інвалідність.

"Це показує, що все рано чи пізно стає очевидним", - наголосив міністр.

Восени у МСЕК почали викривати численні факти корупції. Спочатку викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу. Під час обшуку в неї знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Після цього стало відомо, що Крупа надавала групи інвалідності прокурорам. Це стало причиною для масових розслідувань по країні.

Скандал із МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ про ліквідацію МСЕК. 22 жовтня Зеленський підписав важливий указ, який передбачає припинення роботи МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив, що буде в Україні замість МСЕК. Відомо, що він надав усі необхідні нормативні акти й законопроекти для завершення реформи ліквідації МСЕК і впровадження нової європейської моделі.

Стало відомо, як зміниться система і що буде з виплатами після реформи МСЕК. Президент доручив розробити план цифровізації всіх етапів проходження МСЕК, а уряду, правоохоронцям та обласним адміністраціям - перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам.

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