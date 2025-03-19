Сценарій швидкого просування ЗСУ: Жданов назвав головну умову

Ймовірні темпи просування фронту на користь ЗСУ залежатимуть від наявних вогневих засобів.

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Що відомо:

Українські сили можуть піти вперед

Темпи просування ЗСУ залежатимуть від наявних вогневих засобів

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував запитання про те, чи зможуть українські сили піти вперед унаслідок того, що російська армія буде виснажена численними спробами наступу.

"Так, з одного боку, може початися наше досить швидке просування. Але, з іншого боку, може бути і повільне просування, тому що росіяни закопуються дуже добре, і вибивати їх із цих нір буде складно. Та й "лінія Суровікіна" нікуди не поділася: російські війська на неї сядуть, коли будуть відходити", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вказав на те, що ймовірні темпи просування фронту на користь ЗСУ залежатимуть від наявних вогневих засобів.

"Якщо будуть вогневі засоби, то ми вирішуватимемо завдання успішно; якщо ні, то - піхотою багато не вирішиш, до того ж піхоти у нас набагато менше, ніж у Росії", - додав Жданов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Жданова:

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з "найгарячіших" напрямків. Окупанти намагаються здійснювати штурми малими групами, проте вже не можуть домогтися колишнього ефекту.

Як повідомляв Главред, наприкінці лютого окупанти намагалися прорватися в Покровськ із західного напрямку, але марно. Ефективну роботу провели оператори дронів. У ворога стало спостерігатися виснаження.

Нагадаємо, війська РФ атакували позиції ЗСУ в напрямку Котлярівки Покровського району та застосували 11 одиниць бронетехніки, повідомили у прес-службі Хортиці. Українські війська завдали удару і зірвали ворожу операцію.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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