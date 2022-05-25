СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова: "вугільна справа Порошенка" набирає обертів

У СБУ хочуть дізнатися, що Яценюку, Турчинову та Авакову відомо про "вугільну справу", у якій фігурує Медведчук та Порошенко.
Служба безпеки України викликала на допит Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова. Їх хочуть допитати у справі, яка стосується вугілля, яке було куплене у бойовиків на території окупованого Донбасу. Про це повідомляє СБУ.
Як повідомляється у тексті повісток, допит повинен був відбутися ще 19 травня. Поки невідомо, приходили Аваков, Яценюк та Турчинов на допит чи ні.
Також СБУ викликала на допит і гендиректора ДТЕК Максима Тимченка.
Усі вони були викликані як свідки у "вугільній справі".
Справа Медведчука
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.
Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.
Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
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Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.
Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.
23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка та заявив, що саме в його інтересах були проведенні всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко у справах привласнення нафтопроводу та закупівлі вугілля у "ЛДНР".
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