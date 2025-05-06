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РФ взяла паузу: у ВМС розповіли про поразку ворога над Чорним морем

Анна Косик
6 травня 2025, 12:37
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Україна здобуває все більше простору для дій у Чорному морі.
Плетенчук, Су-30
Ураження винищувачів стало ударом для РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що сказав Плетенчук:

  • Росія змінила поведінку на Чорним морем після втрати двох винищувачів
  • Командування РФ змушене було взяти тактичну паузу
  • Україна може відібрати в Росії контроль над повітряним простором

Українські розвідники у взаємодії з іншими структурами знищили два винищувачі Су-30 країни-агресорки Росії над Чорним морем, внаслідок чого окупантам довелося взяти тактичну паузу.

Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він стверджує, що ураження двох винищувачів стало великою втратою для противника, тому командуванню РФ не залишилось нічого іншого, крім як зупинитися для обмірковування наступних дій.

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Найімовірніше, противник після оперативної паузи почне більше уваги приділяти масовому застосуванню дронів, які росіяни і без того активно використовують для масових атак України.

Але окупанти втратили домінування в морі і тепер під загрозою опинився їхній контроль над повітряним простором, тому це створює нову реальність, в якій Україна здобуває більше простору для наступних дій.

"Якщо ця тенденція закріпиться, якщо буде розвиток оцього кейсу, то для росіян це буде черговим доволі серйозним викликом", - додав речник ВМС ЗСУ.

Збиття російських Су-30 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України 2 травня 2025 року успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові знищили другий за добу літак російських окупантів. Його ліквідували на території тимчасово окупованого Криму.

Очільник ГУР Кирило Буданов пізніше заявив, що українські військові збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker, використавши три безпілотні катери Magura-7 в атаці. Екіпаж одного з них був підібраний цивільним судном у Чорному морі, а другий, попередньо, загинув.

РФ взяла паузу: у ВМС розповіли про поразку ворога над Чорним морем
Magura / Інфографіка: Главред

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Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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