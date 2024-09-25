СБУ обшукала львівського провокатора Стахіва, який відомий дружбою із колаборантами

СБУ та поліція зацікавились персоною Остапа Стахіва та розпочали обшуки у нього.

https://glavred.net/ukraine/sbu-obshukala-lvivskogo-provokatora-stahiva-yakiy-vidomiy-druzhboyu-iz-kolaborantami-10600028.html Посилання скопійоване

СБУ затримала львівського антивакцинатора / колаж: Главред, фото: t.me/lachentyt, Facebook

Сьогодні, 25 вересня, працівники Служби безпеки України проводять обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.

Факт обшуку у Стахіва також підтвердили в Нацполіції України.

"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій", - повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

СБУ проводить обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва, повідомили Суспільному джерела в правоохоронних органах. В Нацполіції зазначили, що він видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Дивіться відео про те, чим відомий Остап Стахів та що йому загрожує:

Що відомо про Остапа Стахіва

Відомо, що Остап Стахів створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику. Від початку пандемії він зосередився на одній темі. Він поводив прямі трансляції в яких спростував офіційну інформацію про коронавірус та влаштовував пікети і провокації у ковід-відділеннях лікарень.

у листопаді 2021 року Стахіву оголосили підозру через "плани повалити конституційний лад". Тоді Стахів спростував у соцмережах офіційну інформацію про коронавірус. Він вийшов із СІЗО під заставу у мільйон гривень.

У 2022 році у своїх відео Стахів розповідав, що ТЦК "викрадає і катує людей". Він зазначав, що ТЦК не зареєстровані офіційно і нібито про це є відповідне рішення Верховного суду.

У 2023 році Стахів організував платні "журналістські" курси, по закінченню яких видавали фіктивні посвідчення.

У березні 2024 року, йдеться, що Стахів продовжує видавати себе за громадського активіста, розповідає, що нинішня повномасштабна війна точиться через те, що українців та росіян "стравили", передає Вікіпедія.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, що СБУ накрило керівництво проєктного інституту Києва. Служба безпеки України викрила керівництво українського проєктного інституту. Вони допомагали агресорам з Росії відновлювати НПЗ після атак українських дронів.

ГУР провело потужну кібератаку проти РФ. 7 вересня 2024 року кіберфахівці ГУР атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення геноцидної війни. Під ударом опинилися підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред