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"Польща перебуває у стані війни": в Міноборони країни зробили важливу заяву

Юрій Берендій
27 серпня 2024, 12:12
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В Міноборони Польщі визнали, що країна перебуває у стані гібридної війни через активні дії з боку Росії та Білорусі.
'Польща перебуває у стані війни': в Міноборони країни зробили важливу заяву
Польща перебуває у стані гібридної війни: заява Міноборони / Колаж Главред, фото: УНІАН, RadioZET

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна знаходиться у стані гібридної війни, на що вказує ситуація на кордоні з Білоруссю та поява іноземних метеозондів. Його слова цитує агентство PAP.

За його словами, гібридна війна включає все, що не підпадає під класичне визначення війни.

"І те, з чим ми стикаємося сьогодні в Польщі, є де-факто гібридною війною. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває у стані війни, але саме у стані гібридної війни". - оцінив ситуацію заступник директора департаменту Міністерства оборони.

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У цьому контексті він вказав на ситуацію на кордоні з Білоруссю та кількість іноземних метеорологічних аеростатів, які з'являються над Польщею. Томчик риторично запитав, чи справді Росія настільки зацікавлена в погоді в Польщі.

"Це не так, це де-факто інструмент (метеорологічні кулі - ред.) за кілька сотень доларів, за допомогою якого можна впливати на всіх нас у дуже простий спосіб (...). Достатньо написати на них кілька слів кирилицею, і про це напишуть усі портали в Польщі". - зазначив він.

Він підкреслив, що такі дії, як запуск метеозондів, можуть мати на меті розкол у суспільстві та підрив довіри до державних служб.

"І величезна частина російської пропаганди спрямована саме на це". - зазначив він.

Томчик також зазначив, що в Польщі щорічно фіксується близько 5 000 хакерських атак, з якими борються 2 500 солдатів цілодобово.

Збройні сили Республіки Польща

Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.

Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.

Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.

Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 серпня російські окупанти завдали удару по Україні ракетами та "Шахедами", однин з яких перетнув польський кордон. Польські військові не збили цю ціль, пояснивши це несприятливими погодними умовами.

Раніше, 22 серпня, у польському селі Оржехово знайшли невідомий об'єкт із російськими написами.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не збиватиме ракети над Україною без одностайної підтримки НАТО, і що це рішення не може бути прийнято лише на національному рівні.

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