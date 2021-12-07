Збив жінку і не підпускав лікарів: за поліцейського в Одесі взялося ДБР

Розслідуванням ДТП займається ДБР / ua.depositphotos.com

В Одесі на початку грудня трапилася жорстка аварія за участю авто в. о. начальника поліції області. Його службове авто збило жінку на пішохідному переході.

ДТП сталася ще 3 грудня - жінка травмувалася і потребувала негайної допомоги, проте особи з автомобіля не підпускали до неї медиків швидкої, повідомили у пресслужбі ДБР.

У відомстві встановили, що наїзд на пішохода скоїв службовий автомобіль заступника начальника поліції Одеської області. Він нібито збив жінку на переході, коли поїхав на червоний сигнал світлофора.

Згодом туди приїхала карета швидкої, проте госпіталізувати постраждалу не вдалося. Поліцейський цьому завадив І сказав, що сам відвезе її в лікарню.

Ті, хто знаходився в авто сильно поспішали

"Думськая" повідомивляє, що за кермом службового Hyundai Sonata був колишній керівник патрульної поліції Одеської області Олександр Гостищев. Зараз він є виконуючим обов'язки заступника начальника управління поліції області. Також з ним нібито їхав виконуючий обов'язки начальника одного з управлінь поліції Одеської області.

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читайте такожАвтомийник викрав Tesla і влаштував ДТП: йому загрожує 12 років в'язниці і конфіскація майнаЗа даними журналістів, чоловіки мчали на великій швидкості, оскільки поспішали в міськраду Чорноморська, під яким відбувалися зіткнення активістів і правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 17-річний хлопець викрав автомобіль Daewoo. Однак він порушив ПДР і це помітили копи, які зажадали зупинити машину. У відповідь на це підліток влаштував перегони з поліцією.

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