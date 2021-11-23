В Одесі підліток на викраденій іномарці влаштував "гонки" з патрульними

Викрадений авто потрапив у поле зір копів зовсім випадково / НПУ

В Одесі 17-річний хлопець викрав автомобіль Daewoo. Однак він порушив ПДР і це помітили копи, які зажадали зупинити машину. У відповідь на це підліток влаштував перегони з поліцією.

Як повідомляє патрульна поліція регіону у вівторок, 23 листопада, це сталося під час патрулювання Приморського району міста.

"Увагу патрульних привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Рішельєвській. На вимогу поліцейських зупинити автомобіль, водій не реагував. Більш того, спробував сховатися від інспекторів, порушуючи ПДР і створюючи аварійні ситуації", - йдеться в повідомленні.

Порушника вдалося зловити на вулиці Тираспольській.

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З'ясувалося, що у підлітка не тільки немає прав, але і документів на машину.

Незабаром стало відомо, що даний автомобіль вважається викраденим

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Також раніше в Одесі авто-леді стала героїнею парковки. Жінка довго не могла виїхати зі свого ряду, а коли від'їжджала, то протаранила інший автомобіль так, що він покотився в парк.

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