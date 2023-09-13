"Санкції на користь": у Зеленського потролили масовий "літакопад" у РФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував серію аварій з літаками в країні-агресорі, що сталися після оголошення антиросійських санкцій і заборони на поставки запчастин до літаків в РФ.
При цьому він нагадав про те, що в РФ розповідають про нібито безрезультативність західних санкцій, в той час як їх літаки не можуть приземлитися з "технічних причин". Про це глава ОП написав в Telegram.
"Глава "Уральських авіаліній" каже, що санкції їм тільки на користь... Один літак здійснює екстрену посадку під Новосибірськом через несправність... Інший не може злетіти з Єкатеринбурга з технічних причин... Користь", - написав він.
Що відомо про аварії з літаками в РФ
У вівторок, 12 вересня, в Новосибірській області пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній" здійснив екстрену посадку в полі на грунт. На його борту було 167 осіб. Через інцидент постраждалих немає.
Нагадаємо, що 2 вересня в Єкатеринбурзі літак не міг здійснити зліт через виявлені технічні проблеми. Лайнер повинен був полетіти в Красноярськ.
Раніше повідомлялося, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни угробили без боїв 20% авіації. За даними журналу Newsweek, небойові втрати російської авіації з початку Великої війни проти України перевищують 20% від підтверджених.
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