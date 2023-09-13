"Санкції на користь": у Зеленського потролили масовий "літакопад" у РФ

У РФ розповідають про нібито безрезультативність західних санкцій, нагадав Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак оцінив санкції проти РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував серію аварій з літаками в країні-агресорі, що сталися після оголошення антиросійських санкцій і заборони на поставки запчастин до літаків в РФ.

При цьому він нагадав про те, що в РФ розповідають про нібито безрезультативність західних санкцій, в той час як їх літаки не можуть приземлитися з "технічних причин". Про це глава ОП написав в Telegram.

"Глава "Уральських авіаліній" каже, що санкції їм тільки на користь... Один літак здійснює екстрену посадку під Новосибірськом через несправність... Інший не може злетіти з Єкатеринбурга з технічних причин... Користь", - написав він.

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Повідомлення А.Єрмака / t.me/ermaka2022

Що відомо про аварії з літаками в РФ

У вівторок, 12 вересня, в Новосибірській області пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній" здійснив екстрену посадку в полі на грунт. На його борту було 167 осіб. Через інцидент постраждалих немає.

Нагадаємо, що 2 вересня в Єкатеринбурзі літак не міг здійснити зліт через виявлені технічні проблеми. Лайнер повинен був полетіти в Красноярськ.

Раніше повідомлялося, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни угробили без боїв 20% авіації. За даними журналу Newsweek, небойові втрати російської авіації з початку Великої війни проти України перевищують 20% від підтверджених.

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