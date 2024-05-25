"Найбільш неадекватний ворог за 100 років": Зеленський жорстко висловився про Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає главу Кремля Володимира Путіна найбільш неадекватним ворогом України за останні 100 років.

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Володимир Зеленський жорстко висловився про диктатора Путіна / колаж:Главред, фото: Офіс Президента, скріншот із відео виступу

Український президент Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна найбільш неадекватним ворогом нашої країни за останні 100 років. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю казахстанському порталу "Власть".

"У нас найбільш неадекватний ворог, якого можна було уявити за 100 років. Я знаю, що дружба між нами та країнами Центральної Азії - посилить Україну, будь-яку з країн це точно посилить. Але що скаже Путін? Уявіть собі. Я б дуже хотів, щоб у нас було більше зустрічей, був діалог на рівні лідерів країн. Люди завжди домовляться, і я в цьому абсолютно впевнений", - сказав він.

Зеленський нагадав, що Путін "не настільки сильний і точно не вічний".

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"Усі ваші країни, народи переживуть Кремль, і всі переживуть Путіна, 100%. Тому я теж думаю, що потрібно думати про те, що буде через 10-20 років між людьми наших країн. Якщо хтось когось не поважає, не буде ні контрактів, ні економік - нічого не буде, будуть візи, кордони, черги, не буде літаків, не буде великої кількості рейсів. А якщо люди поважають одне одного, все буде дуже швидко. Я дуже відкрита людина, мені нема чого приховувати, я знаю, що мені потрібно посилювати дружбу України з іншими країнами, для цього я завжди готовий іти на перший крок", - підсумував український лідер.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Скандальна заява диктаторки Путіна про Зеленського - останні новини

Нагадаємо, раніше російський диктатор заявив про те, що президент Володимир Зеленський нібито втратив свою легітимність.

"Ми віддаємо собі звіт у тому, що легітимність чинного президента закінчилася. Росії під час відновлення переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу під час підписання документів", - додав Путін.

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими і сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

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