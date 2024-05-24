'Він – ніхто': Зеленський жорстко відповів Путіну і розкрив брехню диктатора РФ

Володимир Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато чого намагається для цього зробити, він ще й боїться того, що може дати зустріч, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Світ здатен примусити Росію до миру і дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: за всієї путінської брехні він залежить від оточення - у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення - теж", - сказав він під час вечірнього звернення.
За його словами, "ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це дійсно розуміє". "Саміт миру - це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту і проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", - додав президент.відео дня
Що відомо про "Саміт миру"?
"Саміт миру" відбудеться у Швейцарії 15-16 червня на рівні лідерів держав світу. На нього запросили понад 160 делегацій з усіх континентів. Росію не запрошували, пише Deutsche Welle.
"Швейцарія завжди проявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово публічно заявляла, що вона не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Без Росії він є немислимий", - заявили в швейцарському міністерстві закордонних справ.
Скандальна заява Путіна
Нагадаємо, раніше російський диктатор заявив про те, що президент Володимир Зеленський нібито втратив свою легітимність.
"Ми віддаємо собі звіт у тому, що легітимність чинного президента закінчилася. Росії під час відновлення переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу під час підписання документів", - додав Путін.
Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими і сильними, сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".
Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.
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