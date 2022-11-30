РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі - Повітряні сили ЗСУ

Ракет у РФ залишилося не так багато, переважно це Калібри, Х-101, Х-555 і наземні Іскандери / Фото Вікіпедія

Російські окупаційні війська хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, передусім по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Він не виключає, що російські війська провели ротацію. На це вказує поява додаткових стратегічних літаків і ракет на аеродромі Енгельс, розташованому в Саратовській області, передає Суспільне.

За його словами, ракет в російській армії залишилося не так багато: переважно це Калібри, Х-101, Х-555 і наземні Іскандери. Їхні основні цілі - українська критична інфраструктура.

Небезпека нового ракетного удару РФ

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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