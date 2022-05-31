Двом окупантам РФ суд дав по 11,5 років в'язниці за обстріли Харківщини з Градів

Олександр Бобикін та Олександр Іванов на лаві підсудних / Суспільне Полтава

У Полтавській області двох російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які з "Граду" відкривали вогонь по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, засудили до 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Відповідний вирок сьогодні виніс Котелевський районний суд Полтавської області. Трансляція засідання велася на порталі Судова влада України.

За даними слідства, своїми діями окупанти зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки в смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради. Спочатку обстріли військовослужбовці (навідник і заряджаючий "Градів") здійснювали з населеного пункту Малинівка Бєлгородської області РФ, а після вторгнення відкривали вогонь вже з території України.

Руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів РФ / Прокуратура Харківської області

Під час дебатів у суді 26 травня прокурор просив суд призначити російським військовим по 12 років позбавлення волі — вищу міру покарання за інкримінований злочин.

Підсудні повністю визнали свою провину і розкаялися.

Руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів РФ / Прокуратура Харківської області

Адвокати обвинувачених Валерія Іванова і Володимир Ковальчук просили суд врахувати те, що їх підзахисні діяли під примусом, а також їх щире каяття, і запропонували призначити менше 12 років позбавлення волі.

Вироком суду обвинувачені в порушенні законів і звичаїв війни російські військові Бобикін і Іванов засуджені до 11 років 6 місяців позбавлення волі.

"Бобикіна визнати винним у скоєнні злочинів і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на термін 11 років 6 місяців... Вважати термін з 6 квітня 2022 року. Іванова визнати винним у скоєнні злочинів і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на термін 11 років 6 місяців... Вважати термін з 6 квітня 2022 року... Вирок може бути оскаржений", - заявив суддя Євген Болибок.

Що відомо про російських окупантів

26-річний Олександр Бобикін - рядовий, водій-заряджаючий бойової машини "Град", а 23-річний Олександр Іванов – єфрейтор, навідник бойової машини "Град". Обидва військових - з 200-ї окремої мотострілецької Печенгської Червонопрапорної, ордена Кутузова, арктичної бригади.

Це тактичне з'єднання берегових військ ВМФ Російської Федерації, в / ч 08275, що дислокується в селищах Печенга і Луостарі Мурманської області. Обидва не одружені і не мають дітей.

Нагадаємо, раніше Солом'янський суд Києва 23 травня оголосив вирок російському окупанту Вадиму Шишимарину, який вбив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області.

За скоєння даного злочину путінського солдата засудили до довічного ув'язнення.

Дивіться новини Харкова онлайн

Читайте ще: