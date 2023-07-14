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"Саміт цього не вирішує": Куса розповів, чому затягуються поставки зброї в Україну

Юлія Куришко
14 липня 2023, 02:50
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Країнам-партнерам України треба роки для того, щоб розгорнути потужності так, щоб повністю покривати наші потреби.
'Саміт цього не вирішує': Куса розповів, чому затягуються поставки зброї в Україну
Куса розповів, чому затягувались поставки зброї в Україну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

В інтерв'ю Главреду експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса розповів, чи після саміту у Вільнюсі зміниться ситуація із поставкою зброї.

"Сам по собі саміт цього не вирішує. У нас проблема була не стільки в тому, що країни НАТО затягували поставки спеціально. Я думаю, що цей етап вже давно пройшов, і табу з приводу поставок зняті. Просто є проблема, але вже об'єктивного характеру, яка не залежить від саміту, і полягає в тому, що європейські та американські виробники зброї були не готові до війни таких масштабів, і їхні потужності ще не розгорнуті на повну силу", - зазначив експерт.

Він додав, що їм треба декілька років для того, щоб розгорнути потужності так, щоб повністю покривати наші потреби.

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"І то не факт, що вони будуть це робити, тому що вони не готувалися до такої війни. Саміт не може змусити їх відкрити 50 нових заводів (я перебільшую), які будуть клепати нам танки і літаки кожен день, як це було під час Другої світової війни", - додав Куса.

Щодо питання політичної волі, яке стояло минулого року, вже все минуло, вважає Ілія Куса.

"Під час останніх поставок я не бачив особливих проблем з боку якихось країн саме в плані затягування. Немає такого, як це було в Німеччині в минулому році, коли вони дуже довго приймали рішення поставляти відповідне озброєння. Зараз вже, хоч і поступово, але всі озброєння, які нам потрібні, нам надають. Навіть рішення щодо далекобійних ракет, судячи із заяв, у нас будуть - це питання часу. Їх дадуть, просто налагодять логістику, і все", - підсумував експерт.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні допомогу, яка включає Gepard, Biber та багато обладнання. Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги для боротьби проти російських окупантів.

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Україні дадуть кошти на ремонт обладнання і новий військовий реабілітаційний центр, а також боєприпаси до Challenger 2, понад 70 бойових машин тощо.

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд. Про новий пакет військової допомоги оголосять 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок контрнаступу України.

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