'Задихаюсь, прощавай': харків'яни розповіли, які смс отримали від близьких після атаки РФ

Внаслідок російського удару п'ятеро людей загинули, дев'ять постраждали, а ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

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Родичі постраждали та загиблих розповіли, якими були останні повідомлення близьких / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, скріншот з відео

Росіяни атакували Харків у середу, 20 березня. Внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці загинули п'ятеро людей, дев'ять постраждали, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Страшні повідомлення та дзвінки отримали родичі загиблих та постраждалих харків'ян одразу після атаки росіян. Своїми переживаннями вони поділились у відео, яке поширилось у Мережі.

"Задихаюсь, прощавай", - таке повідомлення отримала дружина від чоловіка після російської ракетної атаки.

Друзі одразу приїхали на місце ворожого удару. За словами друга, чоловіка немає серед поранених. На дзвінки він також не відповідає, його телефон знаходиться поза зоною досяжності.

відео дня

Донька ще однієї постраждалої розповіла, що матір одразу після прильоту зателефонувала їй.

"Мені дуже важко... Вона мені зателефонувала одразу після прильоту. Я з нею розмовляла. Вона казала, що у нас потрапила ракета. Я горю доця, я горю... Мене привалило, я не можу вибратися. Пробач мені за все", - поділилась донька.

На жаль, поки про матір жінки нічого не відомо.

Поліція Харківської області повідомила, що окупанти завдали удару ракетою Х-59 по цивільному об'єкту у Холодногірському районі.

"Це багатоповерхівка, яка використовується в промислових цілях. В будівлі знаходяться виробничі приміщення та офіси підприємства. Це акт тероризму тому, що був скоєний в той час, коли переважна більшість населення знаходиться на робочих місцях. Удар завданий з метою знищення мирного населення. На момент удару в приміщені знаходилося близько 10 людей. На об'єкті не було жодного військового чи військової техніки", - заявив начальник ГУНП в Харківській області розповів Володимир Тимошко.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харків у середу, 20 березня. Внаслідок удару виникла велика пожежа та відомо про багатьох постраждалих. Загарбники влучили у підприємство - типографію, цех із виробництва меблів і лакофарбової продукції, пошкоджена восьмиповерхівка.

Ввечері росіяни вдруге вдарили по Харкову, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

"Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи", - написав він.

Президент України відреагував на ракетний удар по Харкову. Він зазначив, що вже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів.

"Сьогодні – черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети в Харкові сьогодні пʼять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало – усі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО", - сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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