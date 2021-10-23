Саашквілі написав листа меру Львова

Саакашвілі написав президенту Грузії листа / УНІАН

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який був затриманий в Грузії і заарештований, написав листа міському голові Львова Андрію Садовому.

За словами Садового, листа від експрезидента йому передала народний депутат, кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько.

"Ліза Ясько вчора була у Міхеїла. Передав нам Привіт. А вночі йому стало гірше. Міхеїл Саакашвілі потребує госпіталізації та якісної медичної допомоги. Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вище від бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді!",- написав у Facebook Садовий.

Він додав, що влада України не зможе просто відмовчатися.

Нагадаємо, політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили у колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.