Саашквілі написав листа меру Львова

За словами Садового, лист від експрезидента йому передала народний депутат, кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько.
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який був затриманий в Грузії і заарештований, написав листа міському голові Львова Андрію Садовому.
За словами Садового, листа від експрезидента йому передала народний депутат, кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько.
"Ліза Ясько вчора була у Міхеїла. Передав нам Привіт. А вночі йому стало гірше. Міхеїл Саакашвілі потребує госпіталізації та якісної медичної допомоги. Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вище від бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді!",- написав у Facebook Садовий.
Він додав, що влада України не зможе просто відмовчатися.
Нагадаємо, політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили у колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.