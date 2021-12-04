Під Одесою будують дзеркальну вбиральню за 3 млн бюджетних гривень - як він виглядає

Дзеркальну вбиральню будують в місті Южне / Фото suspilne.media

У місті Южне Одеської області з'явився дзеркальний туалет. На його будівництво з бюджету міста було виділено майже три мільйони гривень.

Вбиральню будують на перехресті вулиці Будівельників та проспекту Миру біля ще недобудованого скейт-парку. Роботи почали восени, а закінчити планують до кінця 2021 року, повідомив керівник управління капітального будівництва міськради Геннадій Мартинов, передає Суспільне.

Зовнішні стіни вбиральні облицьовані дзеркалами. У міськраді вважають, що це виглядає сучасно.

Вбиральня розділена на три частини: жіночу, чоловічу та для маломобільних груп населення. У жіночому приміщенні буде три туалети і раковини, а в чоловічому – два туалети і два пісуари. Для маломобільних груп був зроблено окремий вхід. Зараз вбиральню підключають до всіх необхідних комунікацій.

Поки що поруч з туалетом поле, але скоро буде скейт-парк / Фото suspilne.media

На сайті Prozorro йдеться, що на вбиральню витратили майже три мільйони гривень.

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Мартинов розповів, що будівництво громадсько-спортивного центру триває. Вже зроблено баскетбольний майданчик, далі планують розмістити тенісні корти.

Як повідомляв Главред, раніше в Дніпрі батьків обурила вбиральня у школі, в якій відсутній туалетний папір і двері до кабінок.

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