Під Одесою будують дзеркальну вбиральню за 3 млн бюджетних гривень - як він виглядає

Поки що навколо вбиральні - поле, але скоро там з'явиться скейт-парк для молоді. У міськраді вважають, що дзеркальні стіни виглядають сучасно.
У місті Южне Одеської області з'явився дзеркальний туалет. На його будівництво з бюджету міста було виділено майже три мільйони гривень.
Вбиральню будують на перехресті вулиці Будівельників та проспекту Миру біля ще недобудованого скейт-парку. Роботи почали восени, а закінчити планують до кінця 2021 року, повідомив керівник управління капітального будівництва міськради Геннадій Мартинов, передає Суспільне.
Зовнішні стіни вбиральні облицьовані дзеркалами. У міськраді вважають, що це виглядає сучасно.
Вбиральня розділена на три частини: жіночу, чоловічу та для маломобільних груп населення. У жіночому приміщенні буде три туалети і раковини, а в чоловічому – два туалети і два пісуари. Для маломобільних груп був зроблено окремий вхід. Зараз вбиральню підключають до всіх необхідних комунікацій.
На сайті Prozorro йдеться, що на вбиральню витратили майже три мільйони гривень.
Мартинов розповів, що будівництво громадсько-спортивного центру триває. Вже зроблено баскетбольний майданчик, далі планують розмістити тенісні корти.
Як повідомляв Главред, раніше в Дніпрі батьків обурила вбиральня у школі, в якій відсутній туалетний папір і двері до кабінок.
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