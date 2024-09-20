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4+1 пункти: що передбачає "План перемоги України" і як він вплине на війну - Клочок

Юрій Берендій
20 вересня 2024, 02:32
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Аналітик назвав ключові пункти "Плану перемоги України" в форматі 4+1, які раніше анонсував президент України Володимир Зеленський.
4+1 пункти: що передбачає 'План перемоги України' і як він вплине на війну - Клочок
Що передбачає "План перемоги України" і як він вплине на війну / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня в США представить президенту США Джо Байдену та кандидатам в президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс "План перемоги України". Про те, з чого він може складатись розповів в інтерв'ю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, Нещодавно CNN опублікувало інтерв'ю з Володимиром Зеленським, де він розкрив кілька важливих деталей. Зеленський акцентує на безпеці, геополітичному статусі України, далекобійній зброї, економічній підтримці та, ймовірно, інвестуванні в економіку для відновлення країни. Радник Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що головним завданням залишається отримання дозволу на удари по глибині Росії для створення військового тиску на неї.

"Але Зеленський відкрив одну деталь, як на мене, дуже правильну (бо іншого виходу в нас немає, і курська військова операція в цьому сенсі може нам суттєво допомогти): ми маємо отримати можливості знищення тих інфраструктурних об'єктів, які сьогодні обслуговують ВПК Росії. Це нафтопереробні заводи, підприємства ВПК. Це не обов'язково військові об'єкти, але вони підтримують війну. Вони знаходяться дуже глибоко на території РФ, але своїми безпілотниками, як бачимо, ми не можемо впоратися, тому що, як на мене, їх у кількісному вимірі мало", - зазначив експерт.

Аналітик Валерій Клочок нагадав, що днями Україна запустила близько тридцяти безпілотників над територією РФ, які були збиті російською ППО. Він підкреслив, що систему протиповітряної оборони Росії не варто недооцінювати.

"Треба масштабуватися, а в нас для цього бракує грошей, і нам справді потрібно отримати дозвіл на удари високоточними ракетами по інших об'єктах, які знаходяться на відстані 200-300 км від кордону. Мова вже йде навіть не про аеродроми, тому що літаки вони прибрали. Це - пункт номер один, який везе президент, і він дійсно присутній у плані "4+1", - додав він.

Клочок також звернув увагу на важливість геополітичного майбутнього України та її гарантій недоторканності після війни. Імперські амбіції Росії залишаються, незалежно від того, хто прийде до влади — Путін чи інші політичні фігури.

"Тому нам потрібне або членство в Північноатлантичному Альянсі, або створення інших безпекових союзів. Як, наприклад, свого часу багато говорили про Балто-Чорноморський союз або про створення єдиної європейської армії", - сказав експерт.

Клочок вказує на те, що це питання залишається актуальним, але наразі ані в НАТО, ані в ЄС не готові його обговорювати. Багато хто намагається досягти мирного вирішення, проте Зеленський наголосив, що війна, хоча і здається далекою, насправді знаходиться поруч з Європою.

"Економічна підтримка теж вкрай важлива. Станом на сьогодні незрозуміле питання фінансування американцями України на 2025 рік. Фактично, воно відсутнє, його в принципі немає. А 2025 рік уже дуже скоро, фінансовий рік у США завершується за два тижні, але там навіть не подовжено дозвіл на використання грошей за президентською програмою PDA. І це великі проблеми, тому про це президент буде говорити", - акцентує Клочок.

Клочок зазначив, що тема "формули миру" Зеленського майже зникла з медійного простору, і навіть сам президент зараз рідко її згадує. Після саміту у Швейцарії стало зрозуміло, що більшість країн, включаючи партнерів України, не готові до повної реалізації цього плану на даному етапі.

"Українських територій, тому що важливо на міжнародному рівні зафіксувати, що ці території не визнаються за Росією. Певний сигнал з боку Ердогана вже є - він натякає, що готовий бути посередником. Мовляв, дивіться, я тут за Україну, але підторговую з Росією. Навіть знову була заява від закордонного відомства Туреччини про те, що вони "за мир у всьому світі", і Україна має все контролювати. Тільки тоді питання: чому ж ви продовжуєте так масштабно торгувати з Росією? Це, звичайно, риторика, але і про неї треба говорити", - наголосив він.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Клочка Главреду про мирні плани щодо України:

Клочок зазначає, що одним із ключових питань залишаються тимчасово окуповані території, про що Зеленський, без сумніву, також говоритиме, оскільки це питання буде важливо "представити" українському суспільству, підкресливши, що ці території не віддаються Росії, але їхній статус поки що невизначений.

"Так, як це було з Кримом і окремими районами Донецької, Луганської областей з 2014 року. Це, як на мене, буде питанням обговорення під час зустрічі Зеленського з лідерами республіканців, демократів, і також у Конгресі", - резюмував він.

4+1 пункти: що передбачає 'План перемоги України' і як він вплине на війну - Клочок
Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

"План перемоги України" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наступного тижня президент України Володимир Зеленський вирушить до США, де проведе переговори з президентом Джо Байденом і представить йому "План перемоги" України, зазначили в Офісі президента.

Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки про те, що цей план може включати заморожування війни, однак радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував цю інформацію, наголосивши, що Україна категорично проти припинення вогню чи передачі своїх територій Росії.

Зеленський також підтвердив, що план має на меті дипломатичний шлях для завершення війни, але переговори з Росією можливі лише за умови, що вона не продовжуватиме свою агресію.

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