З 'Кинджалів' на 'Іскандери': Криволап розкрив нову стратегію ракетних ударів РФ

Україна має готуватися до нових атак, оскільки захиститися від балістики можна лише у місцях, де є Patriot або SAMP/T, наголосив Костянтин Криволап.

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Росія посилює виробництво балістичних ракет для нових атак / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Росія переключила свої ресурси на збільшення виробництва балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М". Водночас можливості ворога у застосувані ракет "Кинджал" значно зменшилися. Про це інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, нещодавно Росія спорядила три Ту-95 шістьма ракетами і тримала їх у бойовій готовності майже десять днів. Зазвичай процес спорядження відбувається так: два літаки з Оленья летять до Енгельса, де їх оснащують ракетами, а потім повертаються назад, звідки інші літаки йдуть на заправку.

"Також прилітав Іл-76, який регулярно постачає для Ту-95 ракети Х-101. Було близько 12-14 рейсів. Кожен із цих Іл-76 привозить десь 7-8 ракет, а це означає, що вони зараз почнуть чіпляти на бойові літаки приблизно 8 ракет. І, напевно, ситуація була б зовсім іншою, якби у них було б більше обсягів виробництва і можливостей причепити більше ракет", - зазначив Криволап.

Авіаційний експерт зауважив, що значно знизилися можливості росіян використовувати ракети "Кинджал". З 10-12 МіГ-31К, здатних нести ці ракети, минулого року один літак був знищений, в іншого згорів двигун, були інциденти і з рештою російських літаків.

Крім цього, після удару по Саваслейці майже припинилися тривоги, пов’язані зі зльотом МіГ-31К.

"Фіксувалися загрози балістичного удару - ракети Іскандер, але таких загроз від МіГ-31К, коли вся економіка зупинялася, ми більше не бачимо. Коли були крайні удари по Україні за участю МіГ-31К і ракет Кинджал, більше трьох літаків не злітало, і більше трьох ударів Кинджалами не було. Два рази застосовувалося по три Кинджала, але не більше", - розповів Криволап.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Зараз росіяни, як стверджує експерт, зосереджують зусилля на збільшенні виробництва балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М". Криволап наголосив, що важливо готуватися до нових атак, оскільки захиститися від цих ракет можна лише у місцях, де є відповідні системи ППО, такі як Patriot або SAMP/T.

"Наші західні партнери вже півроку обіцяють нам передати додаткові одиниці таких установок, але поки що таких постачань немає. Останнім часом засоби ППО нам передавали лише німці", - додав він.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, якою зброєю могла бути атакована військова база в Торопці:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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