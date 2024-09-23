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З "Кинджалів" на "Іскандери": Криволап розкрив нову стратегію ракетних ударів РФ

Руслана Заклінська
23 вересня 2024, 12:29
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Україна має готуватися до нових атак, оскільки захиститися від балістики можна лише у місцях, де є Patriot або SAMP/T, наголосив Костянтин Криволап.
З 'Кинджалів' на 'Іскандери': Криволап розкрив нову стратегію ракетних ударів РФ
Росія посилює виробництво балістичних ракет для нових атак / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Росія переключила свої ресурси на збільшення виробництва балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М". Водночас можливості ворога у застосувані ракет "Кинджал" значно зменшилися. Про це інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, нещодавно Росія спорядила три Ту-95 шістьма ракетами і тримала їх у бойовій готовності майже десять днів. Зазвичай процес спорядження відбувається так: два літаки з Оленья летять до Енгельса, де їх оснащують ракетами, а потім повертаються назад, звідки інші літаки йдуть на заправку.

"Також прилітав Іл-76, який регулярно постачає для Ту-95 ракети Х-101. Було близько 12-14 рейсів. Кожен із цих Іл-76 привозить десь 7-8 ракет, а це означає, що вони зараз почнуть чіпляти на бойові літаки приблизно 8 ракет. І, напевно, ситуація була б зовсім іншою, якби у них було б більше обсягів виробництва і можливостей причепити більше ракет", - зазначив Криволап.

Авіаційний експерт зауважив, що значно знизилися можливості росіян використовувати ракети "Кинджал". З 10-12 МіГ-31К, здатних нести ці ракети, минулого року один літак був знищений, в іншого згорів двигун, були інциденти і з рештою російських літаків.

Крім цього, після удару по Саваслейці майже припинилися тривоги, пов’язані зі зльотом МіГ-31К.

"Фіксувалися загрози балістичного удару - ракети Іскандер, але таких загроз від МіГ-31К, коли вся економіка зупинялася, ми більше не бачимо. Коли були крайні удари по Україні за участю МіГ-31К і ракет Кинджал, більше трьох літаків не злітало, і більше трьох ударів Кинджалами не було. Два рази застосовувалося по три Кинджала, але не більше", - розповів Криволап.

З 'Кинджалів' на 'Іскандери': Криволап розкрив нову стратегію ракетних ударів РФ
Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Зараз росіяни, як стверджує експерт, зосереджують зусилля на збільшенні виробництва балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М". Криволап наголосив, що важливо готуватися до нових атак, оскільки захиститися від цих ракет можна лише у місцях, де є відповідні системи ППО, такі як Patriot або SAMP/T.

"Наші західні партнери вже півроку обіцяють нам передати додаткові одиниці таких установок, але поки що таких постачань немає. Останнім часом засоби ППО нам передавали лише німці", - додав він.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, якою зброєю могла бути атакована військова база в Торопці:

Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан заявив, що Росія може готувати новий ракетний удар по Києву в найближчі півтора-два тижні. Найімовірніше удар готують на 25 вересня, коли українська делегація буде в ООН.

У неділю, 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що було завдано 6 ударів, в результаті яких пошкоджені житлові будинки, загорілися припарковані автомобілі.

Як повідомляв Главред, 21 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України. Атаки на ці об'єкти можуть призвести до високого ризику ядерного інциденту з глобальними наслідками.

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