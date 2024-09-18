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Цифри вражають: скільки "Шахедів" і ракет виготовляє РФ в місяць - Forbes

Марія Николишин
18 вересня 2024, 23:08
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На виробництво РФ витрачає мільярди доларів в місяць.
Цифри вражають: скільки 'Шахедів' і ракет виготовляє РФ в місяць - Forbes
Скільки ракет виготовляє РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Попри запроваджені Заходом санкції, військово-промисловий комплекс країни-агресорки Росії продовжує функціонувати. Зараз РФ здатна виготовляти за місяць від 42 до 56 балістичних та 90–115 крилатих далекобійних ракет. Усі вони можуть використовуватися для терористичних атак по Україні, зокрема – по обʼєктах енергетики. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерело в одній з розвідних структур.

Зазначається, що темпи виробництва дронів Shahed-136 у країні-агресорці становлять понад 500 одиниць на місяць, що обходиться у приблизно $100 млн. До того ж, зараз у запасах РФ є 200 одиниць.

Цифри вражають: скільки 'Шахедів' і ракет виготовляє РФ в місяць - Forbes
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

За оцінкою видання, темпи виробництва ракет у РФ складають 132-171 одиниць на місяць. І це обходиться Москві у $1,1 млрд. Примітно, що приблизно таку ж кількість ракет окупанти випустили по Україні під час удару 26 серпня.

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Скільки балістичних ракет РФ виробляє у місяць

Ракети "Іскандер-М", дальність яких становить до 500 км, а бойова частина – 480-700 кг, виготовляються в кількості 30-40 одиниць на місяць. У запасах РФ їх 130.

Щодо північнокорейських балістичних ракет KN-23, то їх РФ отримала біля 60 одиниць. Дальність цієї зброї становить до 690 км та бойова частина – 500 кг у версії до 450 км. У версії з максимальною дальністю польоту вага бойової частини може бути меншою.

Крім того, в запасах РФ є 55 ракет "Кинджал", дальність яких становить 1500-2000 км. Зараз ворог може виготовляти 2-6 таких ракет на місяць.

Цифри вражають: скільки 'Шахедів' і ракет виготовляє РФ в місяць - Forbes
Кинджал / Інфографіка: Главред

Скільки крилатих ракет РФ виробляє у місяць

Ракети Х-101 з дальністю 2500-2800 км та 450 кг бойової частини РФ накопичила в кількості 190 одиниць. До того ж, ворог виготовляє по 40-50 нових ракет на місяць.

"Калібрів" у запасах окупантів є 350 одиниць. Ще 30-40 нових ракет РФ виготовляє за місяць. Дальність цих ракет становить 1500-2000 км, а бойова частина – 450 кг.

Цифри вражають: скільки 'Шахедів' і ракет виготовляє РФ в місяць - Forbes
Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Водночас ракет "Іскандер-К в запасах ворога 180, ще 10-15 одиниць виготовляється протягом місяця. Дальність "Іскандер-К" – 2500 км, а бойова частина – 450 кг.

Надзвукових ракет "Онікс", які можуть розвивати швидкість понад 2400 км/год, РФ накопичила 500 одиниць. На додачу 10 таких ракет ворог виготовляє за місяць.

Крім того, у 2024 році в планах виробництва числяться 224 ракети Х-32.

Цифри вражають: скільки 'Шахедів' і ракет виготовляє РФ в місяць - Forbes
Виготовлення зброї в РФ / фото: Forbes

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Ракетний арсенал РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, КНДР поставила Росії балістичні ракети малої дальності Hwasong-11. До того ж, країна-агресорка уже застосовувала ці ракети для ударів по Києву.

Також відомо, що Іран відправив до країни-агресора Росії партію балістичних ракет малої дальності.

В свою чергу, колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж додав, що в запасі в Ірану є ще близько 800 одиниць ракет Fath-360.

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Forbes балістичні ракети крилаті ракети війна Росії та України Дрон Shahed-136
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