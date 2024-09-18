Цифри вражають: скільки 'Шахедів' і ракет виготовляє РФ в місяць - Forbes

На виробництво РФ витрачає мільярди доларів в місяць.

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Скільки ракет виготовляє РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Попри запроваджені Заходом санкції, військово-промисловий комплекс країни-агресорки Росії продовжує функціонувати. Зараз РФ здатна виготовляти за місяць від 42 до 56 балістичних та 90–115 крилатих далекобійних ракет. Усі вони можуть використовуватися для терористичних атак по Україні, зокрема – по обʼєктах енергетики. Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерело в одній з розвідних структур.

Зазначається, що темпи виробництва дронів Shahed-136 у країні-агресорці становлять понад 500 одиниць на місяць, що обходиться у приблизно $100 млн. До того ж, зараз у запасах РФ є 200 одиниць.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

За оцінкою видання, темпи виробництва ракет у РФ складають 132-171 одиниць на місяць. І це обходиться Москві у $1,1 млрд. Примітно, що приблизно таку ж кількість ракет окупанти випустили по Україні під час удару 26 серпня.

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Скільки балістичних ракет РФ виробляє у місяць

Ракети "Іскандер-М", дальність яких становить до 500 км, а бойова частина – 480-700 кг, виготовляються в кількості 30-40 одиниць на місяць. У запасах РФ їх 130.

Щодо північнокорейських балістичних ракет KN-23, то їх РФ отримала біля 60 одиниць. Дальність цієї зброї становить до 690 км та бойова частина – 500 кг у версії до 450 км. У версії з максимальною дальністю польоту вага бойової частини може бути меншою.

Крім того, в запасах РФ є 55 ракет "Кинджал", дальність яких становить 1500-2000 км. Зараз ворог може виготовляти 2-6 таких ракет на місяць.

Кинджал / Інфографіка: Главред

Скільки крилатих ракет РФ виробляє у місяць

Ракети Х-101 з дальністю 2500-2800 км та 450 кг бойової частини РФ накопичила в кількості 190 одиниць. До того ж, ворог виготовляє по 40-50 нових ракет на місяць.

"Калібрів" у запасах окупантів є 350 одиниць. Ще 30-40 нових ракет РФ виготовляє за місяць. Дальність цих ракет становить 1500-2000 км, а бойова частина – 450 кг.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Водночас ракет "Іскандер-К в запасах ворога 180, ще 10-15 одиниць виготовляється протягом місяця. Дальність "Іскандер-К" – 2500 км, а бойова частина – 450 кг.

Надзвукових ракет "Онікс", які можуть розвивати швидкість понад 2400 км/год, РФ накопичила 500 одиниць. На додачу 10 таких ракет ворог виготовляє за місяць.

Крім того, у 2024 році в планах виробництва числяться 224 ракети Х-32.

Виготовлення зброї в РФ / фото: Forbes

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Ракетний арсенал РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, КНДР поставила Росії балістичні ракети малої дальності Hwasong-11. До того ж, країна-агресорка уже застосовувала ці ракети для ударів по Києву.

Також відомо, що Іран відправив до країни-агресора Росії партію балістичних ракет малої дальності.

В свою чергу, колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж додав, що в запасі в Ірану є ще близько 800 одиниць ракет Fath-360.

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