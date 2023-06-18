Ридала навзрид: тато військовий раптово приїхав на випускний своєї дочки

Дівчинка була приємно здивована, коли дізналася, що до неї прямо на випускний з фронту приїхав тато.

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Тато приїхав до доньки прямо з випускного / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові захищають Україну на фронті і роблять все, щоб в країні був мир. Однак їхні діти і сім'ї змушені місяцями чекати, коли ж їх найближчі чоловіки повернуться додому. Так здійснилася мрія однієї дівчинки. До неї на шкільний випускний раптово приїхав тато. Відео вже розлетілося в Мережі.

Відео поширилося в мережі прямо в день, коли в Україні відзначають Міжнародний день батька - 18 червня.

На кадрах видно зворушливий момент зустрічі дочки і батька. Вона навіть не очікувала такого подарунка на свій випускний. Вона в святковій сукні і на підборах, з зачіскою і макіяжем максимально швидко бігла на зустріч своєму татові.

"Ось і моя мрія збулася!"- написала дівчинка.

Вона також опублікувала відео, на якому танцює вальс на шкільному подвір'ї. Вальс дівчинка танцювала зі своїм коханим татом.

"Я мріяла з тобою станцювати на випускний, спасибі, що ти був поруч в цей день і всі роки мого життя" — написала випускниця.

Дивіться відео зі зворушливою зустріччю випускниці і тата, який повернувся з фронту:

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

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