Втік з лікарні, щоб знайти кохану: зворушлива історія порятунку подружжя

Після ворожого обстрілу рідного села подружжя подумки "поховало" один одного, але мріяли зустрітися знову.

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Подружжя дивом вижило під час ворожого обстрілу / Колаж : Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео ТСН

У Донецькій області подружжя ледь не загинуло під час обстрілу, який влаштували російські окупанти. Ворог атакував село Максиміліанівка біля Мар'їнки, де і жило подружжя. В останній раз вони бачили один одного саме там і після того, що сталося думали, що їх друга половинка не вижила. Однак сталося диво - чоловік і дружина знову зустрілися. Про це повідомляє ТСН.

У Олександра та Ірини були поранення різного ступеня складності. Вони навіть не могли зателефонувати один одному, оскільки телефони залишилися вдома. Під час обстрілу подружжя возилося на городі.

Чоловік Ірини почув свист і зрозумів, що зараз буде вибух. Він лише встиг крикнути "ховайся, приліт" і в цей момент пролунав вибух.

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"Почув свист міни, вибух, пил кинуло. Мене як підняло, об землю вдарило. Я думав, що вибило око мені. Я почухався, подивився, де вона. Схопив її на руки і поніс", — згадує Олександр.

Ірина каже, що вона з Олександром сиділи в калюжі крові.

Військові знайшли поранених і відвезли їх до лікарень. Олександр опинився в Курахівській лікарні. У нього була контузія, з вух пішла кров і він нічого не чув. Ірину доставили в Дніпро, так як її стан був дуже важкий.

Олександр нічого не знав про долю своєї дружини і переживав, що більше ніколи не зможе її побачити. Він на милицях втік з лікарні і відправився на пошуки коханої.

Ірину доставили в Дніпро без свідомості і відразу ж відправили в реанімацію. Поранення було дуже складне і її життя було під загрозою.

"Тонкий кишечник був повністю розбитий. Великий уламок зайшов в поперек, розбив все на своєму шляху, але наші унікальні хірурги зробили операцію. Це смертельно небезпечні поранення. Потрібно встигнути відмити, зашити, відновити цілісність кишечника. У нас є доба-дві, щоб це все виправити і помітити", - кажуть лікарі.

Коли Ірина прийшла до тями, то мріяла лише про одне - побачити чоловіка знову.

"Хтось зайшов: "Добрий день". Я на голос обернулася! Я не знала, чи живий він! Заходить в палату. Я не передам, що це було", – згадує жінка.

Ця зустріч зворушила не тільки подружжя, а й самих лікарів.

"Це було дуже чуттєво! Ми раділи! Така зустріч! Чоловік сам вважав, що Ірина померла, тому це було дуже зворушливо", — кажуть лікарі.

Тепер Олександр не відходить від своєї дружини. Стан Ірини залишається важким, проте надія на одужання є.

Відомо, що подружжя прожило разом цілих 37 років. Вони познайомилися в Житомирській області на порцеляновому заводі, а незабаром одружилися. У Ірини та Олександра є троє дітей. До війни Ірина працювала швачкою, а Олександр був художником. Подружжя не змогло виїхати з Донецької області через те, що у них не було грошей. Кажуть, що виживали за рахунок городу.

Тепер Ірина та Олександр розуміють, що повернутися додому вони швидше за все не зможуть. Але чоловік не падає духом і планує написати нові картини, а виставку зробити після перемоги.

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