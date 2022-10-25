Рвався вбивати українців попри інвалідність: на Донбасі "самоліквідувався" окупант Забалуєв

Оккупант Александр Забалуев / Facebook Irakli Komaxidze

В Україні "самоліквідувався" російський окупант з інвалідністю Олександр Забалуєв. Загарбник був родом з міста Дудінка Красноярського краю Росії.

36-річний окупант ще з дитинства мав серйозні проблеми з ногами, проте все одно хотів стати військовим. Про це повідомляє журналіст Іраклі Комахідзе у Facebook.

Забалуєв через проблеми з ногами погано ходив. У нього була інвалідність 3-ї групи. У 19 років йому зробили операції, після чого він носив апарат Ілізарова.

Коли росіянину було 25 років, він одружився, проте через кілька років розлучився. Батьки Забалуєва рано померли і його виховувала тітка.

Він з дитинства попри свої проблеми зі здоров’ям хотів бути військовим. У 2014 році він сам купив собі амуніцію і вирушив у псевдореспубліку "ДНР", щоб воювати проти Збройних сил України на боці терористів.

Загинув окупант наприкінці серпня 2022 року, підірвавшись на міні у селищі Опитне Бахмутського району Донецької області. Але похоронили його змогли лише 21 жовтня у місті Дудинка, де він народився. Зазначається, що його тіло тільки через два місяці вдалося доставити рідним.

Окупант Олександр Забалуєв/ Facebook Irakli Komaxidze

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті заступника командира вертолітного полку російських збройних сил Володимира Стрільченко. Високопоставленого окупанта збили, коли він перебував у літаку Ка-52.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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