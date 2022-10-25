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Рвався вбивати українців попри інвалідність: на Донбасі "самоліквідувався" окупант Забалуєв

25 жовтня 2022, 18:50

Російський загарбник ще з 2014 року воював на боці терористів так званої "ДНР".

Оккупант Александр Забалуев
Оккупант Александр Забалуев / Facebook Irakli Komaxidze

В Україні "самоліквідувався" російський окупант з інвалідністю Олександр Забалуєв. Загарбник був родом з міста Дудінка Красноярського краю Росії.

36-річний окупант ще з дитинства мав серйозні проблеми з ногами, проте все одно хотів стати військовим. Про це повідомляє журналіст Іраклі Комахідзе у Facebook.

Забалуєв через проблеми з ногами погано ходив. У нього була інвалідність 3-ї групи. У 19 років йому зробили операції, після чого він носив апарат Ілізарова.

Коли росіянину було 25 років, він одружився, проте через кілька років розлучився. Батьки Забалуєва рано померли і його виховувала тітка.

Він з дитинства попри свої проблеми зі здоров’ям хотів бути військовим. У 2014 році він сам купив собі амуніцію і вирушив у псевдореспубліку "ДНР", щоб воювати проти Збройних сил України на боці терористів.

Загинув окупант наприкінці серпня 2022 року, підірвавшись на міні у селищі Опитне Бахмутського району Донецької області. Але похоронили його змогли лише 21 жовтня у місті Дудинка, де він народився. Зазначається, що його тіло тільки через два місяці вдалося доставити рідним.

Оккупант Александр Забалуев
Окупант Олександр Забалуєв/ Facebook Irakli Komaxidze
Оккупант Александр Забалуев
Оккупант Александр Забалуев

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті заступника командира вертолітного полку російських збройних сил Володимира Стрільченко. Високопоставленого окупанта збили, коли він перебував у літаку Ка-52.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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