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Росіяни вдарили по житлових кварталах в Херсоні: є загиблі і поранені

Дмитро Відоменко
21 вересня 2023, 08:14 оновлено 21 вересня, 08:17
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Вночі 21 вересня російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсон, пише керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Херсон, швидка допомога
В результаті теракту загинуло двоє людей, пишуть чиновники / колаж Главред, фото УНІАН

У ніч з 20 на 21 вересня російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. В результаті серед мирних жителів є загиблі і поранені. Про це на своєму каналі в месенджері Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Особи загиблих зараз встановлюються. За його словами, російські окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона близько 03:40. Ворожі снаряди влучили в будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.

В результаті теракту загинуло двоє людей. Їх особи зараз встановлюються.

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Також серед мирних жителів є поранені. З місця обстрілу 61-річну жінку госпіталізували у важкому стані. У лікарню доставили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої тяжкості.

Крім того, 81-річна місцева жителька отримала медичну допомогу на місці.

Ракетні удари РФ по Україні

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував питання про те, яким числом ракет і ударних дронів розташовують окупанти РФ. За його словами, в більшості випадків країна-агресор відразу ж використовує всі дрони і ракети, які встигає виробляти.

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новини Херсона війна Росії та України
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