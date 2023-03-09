Російські окупанти завдали ударів по трьох теплоелектростанціях - ДТЕК

В результаті чергової ракетної атаки російських окупантів по Україні, яка сталася в четвер, 9 березня, обладнання електричних підстанцій отримало серйозні пошкодження. Крім того, були пошкоджені три теплоелектростанції, передають з ресурсопостачальної компанії ДТЕК.
Як йдеться у тексті повідомлення, одразу після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідовувати наслідки атаки окупантів.
"Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 9 березня, в результаті обстрілів постраждали три теплоелектростанції "ДТЕК Енерго". В результаті обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - розповіли в ДТЕК.
Масована ракетна атака по Україні 9 березня
Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".
Під час повітряної тривоги вибухи прогриміли в Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській областях, Харкові та Запоріжжі. Пізніше також сталися вибухи в Луцьку, Рівному, Дніпрі, Кривому Розі та Кіровоградській областях. У деяких областях були прильоти, в інших працювала протиповітряна оборона.
У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% - поки без опалення.
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