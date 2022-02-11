Особисте зобов'язання: суд залишив запобіжний захід Петру Порошенку

Суд не задовольнив клопотання як прокуратури, так і захисту п'ятого президента.
Апеляційний суд Києва залишив Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання як прокуратури, так і захисту Петра Порошенка і залишив рішення суду першої інстанції про особисті зобов'язання в силі.
Прокуратура вимагала для 5-го президента утримання під вартою.
Справа Порошенко
Колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям.
6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.
19 січня Печерський суд призначив Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.
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