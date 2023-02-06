Різдво перенесуть: українська греко-католицька церква переходить на новий календар

Однак "нерухомі свята", які мають конкретну дату, відзначатимуть за новим календарем, починаючи з 1 вересня 2023 року.

Церковний календар / ua.depositphotos.com

Українська греко-католицька церква переходить з 1 вересня 2023 року на новий календар. Як повідомляє прес-служба УГКЦ, деякі парафії можуть користуватися юліанським календарем до 2025 року.

"Беручи до уваги численні прохання вірян та провівши попередні консультації з духовенством і чернецтвом нашої Церкви щодо назрілої необхідності реформи літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також у зв'язку з душепастирськими раціями прийнято: УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням діючої пасхалії. Для тих парафій або одиничних громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого", – йдеться в повідомленні.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав пояснив, що Великдень та пов'язані з ним свята святкуватимуть так само, як і зараз.

Однак "нерухомі свята", які мають конкретну дату, відзначатимуть за новим календарем, починаючи з 1 вересня 2023 року.

Тобто, Різдво у 2023 році УГКЦ святкуватиме 25 грудня, а не 7 січня 2024 року.

"Церковний календар має два цикли або два види свят, які ми святкуємо. Одні з них ми святкуємо за сонячним календарем. І це так звані нерухомі свята – свята, які щороку випадають на одну і ту ж дату. А є інша група свят, які ми святкуємо за місячним календарем, це так звана "Пасхалія", тобто свята, які пов'язані зі святом Великодня. І це "рухливі свята", - підкреслив Святослав.

Вимога до УПЦ МП змінити назву

Нагадаємо, 27 грудня КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити свою назву, щоб з нього було зрозуміло про приналежність до Росії.

Закон №5309 був прийнятий у 2018 році. У ньому передбачається, що релігійна організація, центр управління якої розташований в країні, визнаної агресором, повинен вказувати це в своїй назві.

У самій УПЦ МП вже відреагували на рішення Конституційного Суду і заявили, нібито згаданий закон "не змушує їх вносити зміни до своєї назви", і що в самому законі "відсутня згадка про УПЦ МП".

Нагадаємо, термін оренди Українською православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчується 31 грудня 2022 року. На це під час недільної служби поскаржитися митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП. За його словами, нібито представники влади "роблять підступи Святої Церкви". При цьому Московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.

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