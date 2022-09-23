"Безліч проблем": експерт пояснив причину розпаду Росії через війну в Україні

Розпад Росії на національні республіки неминучий-Ігор Ейдман / ua.depositphotos.com

Тотальна війна, яку намагається розгорнути Путін в Україні, може послужити детонатором для вибуху всередині Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

За його словами, ситуація з оголошенням часткової мобілізації може призвести до відділення ряду республік зі складу РФ.

"Після 1991 року РФ збереглася насилу. Багато що залежало від позиції регіональних лідерів і якщо, наприклад, Дудаєв намагався отримати незалежність, то Шаймієв, президент Татарстану, вважав за краще домовитися з Єльциним, хоча і там все починалося з оголошення суверенітету. Так що навіть тоді були шанси, що багато республік відокремляться. За Татарстаном міг послідувати Башкортостан. Зараз, природно, ця ситуація цілком реальна - Я не думаю, що Росія розвалиться на якісь великі утворення (умовно західну і східну Росію), швидше за все, з неї виділяться деякі національні республіки, які давно хочуть незалежності", - говорить Ейдман.

За його словами, у багатьох республіках є дуже потужний, але задавлений національний рух.

"Проблем там безліч-більше того, проблеми є з Далеким Сходом, де багато російських регіонів прагнуть до незалежності. Особливо після приниження, яке зазнав Хабаровськ, коли обраного народом губернатора посадили і поставили замість нього якогось хлопчика Жириновського. Тобто багато далекосхідні регіони можуть теж прагнути до незалежності або, принаймні, більшої автономії від Кремля", - зазначив Ейдман.

Раніше Главред писав, що на думку міністра оборони України Олексія Рєзнікова, після усунення або смерті Володимира Путіна Москва припинить вести війну проти України, проте жага реваншу ще залишиться на якийсь час. При цьому Російську Федерацію очікує розпад з парадом суверенітетів вже через 5 років.

Також повідомлялося, що на думку колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки, розпад Росії в результаті розколу в Кремлі, внутрішніх протиріч або зовнішнього тиску є абсолютно реальним сценарієм.

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