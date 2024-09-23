Російські школярі спалили Мі-8 в Омську

Це не перший випадок підпалу вертольота в Росії за останні дні.

https://glavred.net/ukraine/rossiyskie-shkolniki-sozhgli-mi-8-v-omske-10599491.html Посилання скопійоване

Хлопці пробралися вночі на авіабазу / Колаж Главреда. Фото: російські пабліки

В Омську двоє школярів спалили вертоліт на місцевій авіабазі. За підпал їм пообіцяли заплатити 20 тисяч доларів, пишуть російські ЗМІ.

За даними пабліків, школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю і втекли з місця події.

Однак уже незабаром хлопців було затримано. "Диверсантами" виявилися 16-річні Рома та Антон.

відео дня

Підлітки розповіли, що завдання спалити вертоліт вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму грошей, але обіцяні гроші вони так і не отримали.

Це не перший випадок підпалу вертольота. Кілька днів тому підлітки спалили вертоліт у російському Ноябрську. Тоді школярам за "роботу" пообіцяли 5 мільйонів рублів.

Пожежа в Росії - останні новини

Нагадаємо, в Омську 1 серпня спалахнула масштабна пожежа на території нафтозаводу. Тоді зазначалося, що вогонь уже охопив 300 квадратних метрів підприємства. На місці працювали сили російського МНС.

До цього в Єкатеринбурзі у вівторок, 30 липня, спалахнула масштабна пожежа на заводі "НВО автоматики", який входить до Роскосмосу. Завод постачає радіоелектронне обладнання російським розвідникам.

Також на території науково-дослідного інституту (НДІ) "Платан" у підмосковному Фрязіне, який розробляє напівпрохідні лазери та рідкі екрани для російської армії, у понеділок, 24 червня, сталася велика пожежа з вибухами.

Ще раніше під Ростовом дотла вигоріла казарма мотострілецької дивізії. Пожежа сталася у військовій частині, де базувався один із підрозділів армії окупантів із РФ - 150-та мотострілецька дивізія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред