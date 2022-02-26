Зеленський: Ердоган і Алієв запропонували організувати переговори з Росією

Володимир Зеленський / Скріншот

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.

читайте такожЧленство України в ЄС буде ключовим свідченням підтримки-ЗеленськийВони запропонували взяти на себе організацію переговорів з Росією, заявив президент під час звернення до українців.

"Ільхам Алієв і президент (Туреччини, - ред.) Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, це можна привітати", - зазначив президент.