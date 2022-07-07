Російські окупанти втратили 11 складів зі зброєю і боєприпасами в п'яти областях

ЗСУ помітно активізувалися після надходження Західного озброєння.
У Херсонській обласній був знищений Російський склад боєприпасів. За останні дев'ять днів далекобійна артилерія Збройних сил України знищила вже 11 ворожих баз і складів.
Після отримання Західної зброї значно збільшилася кількість вибухів на окупованій території. Вибухи відбувалися на окупованих частинах п'яти областей: Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, пише агентство BBC News
Всього з 28 червня по 6 липня сталося 11 ударів:
Херсонська область
По двох складах - у Херсоні та Новій Каховці;
Харківська область
по одній базі у Великому Бурлуці;
Луганська область
За трьома цілями-в Кадіївці, Попасній, Перевальську;
Донецька область
За трьома точками-в Макіївці, Донецьку, Сніжному;
Запорізька область
По двох складах в Мелітополі.
Нагадаємо, протягом доби 6 липня Збройні Сили України знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Також ворог втратив багато живої сили і техніки.
Також ми повідомляли, що 6 липня на окупованих територіях Донбасу та Харківської області горіли склади з боєприпасами російських загарбників. Вибухи з подальшим Gorenje сталися в Макіївці Донецької області та Великому Бурлуці Харківської області.
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