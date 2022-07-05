ЗСУ влупили по складу боєприпасів у Донецьку: Гіркін рознервувався і все підтвердив

ЗСУ підірвали склад боєприпасів у Донецьку / скріншот

В окупованому Донецьку вибухали боєприпаси, які російські військові розмістили на території автоцентру КАМАЗ. Вибухи були чутні завдяки ЗСУ, які власне і вдарили по складу з боєприпасами. Це підтвердив колишній глава "ДНР" Ігор Гиркин (Стрілков).

У паніці Гіркін навіть переплутав, по якому саме складу вдарили ЗСУ. Спочатку він стверджував, що знищений склад на заводі "Топаз".

"В районі заводу "Топаз" в Донецьку артилерією ЗСУ знову вражений склад боєприпасів. Детонація йде вже приблизно 20 хвилин", - написав Ігор Гіркін.

У Донецьку ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів / скріншот

Пізніше він виправився і написав, що були знищені боєприпаси в КАМАЗ-центрі.

"Розбитий не "Топаз", а КАМАЗ-центр", - додав колишній глава "ДНР".

На відео, які вже активно поширюють в соцмережах, видно чорний дим і спалахи від детонації боєприпасів.

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Нагадаємо, тільки вчора, 4 липня, стало відомо про те, що в Донецькій області українські військові знищили найбільший склад боєприпасів окупант. Він був розташований в місті Сніжне.

Ігор Гіркін явно був у паніці і припустив, що Путіну не доповідають про такі втрати, адже українці знищили на той момент вже 4 головних склади боєприпасів в регіоні.

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