Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено склад ворога з ПММ, вертольоти "покришили" окупантів

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Українські військові сьогодні збили три ракети, якими ворог намагався атакувати порти "Очаків" (Миколаївська обл.) і "Чорноморськ" (Одеська обл.).

Як розповіли в Оперативному командуванні "Південь", з використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська.

"Завдяки влучній роботі сил протиповітряної оборони ліквідовані всі 3 ракети над морем", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що вночі 5 липня українські захисники відбили контратаку посиленого взводу противника в Херсонській області. Зокрема, біля Лозового.

Окупанти позбулися БТР-82. Двоє окупантів загинули, ще 5 - отримали поранення.

Крім того, українські вертольоти завдали авіаційного удару по скупченню противника на північний захід від Правдиного. Крім того, відпрацювали ракетно-артилерійські підрозділи. Вони знищили склад паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині.

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Просування ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося про те, що на Херсонському напрямку триває успішна контрнаступальна операція українських сил.

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться в кілометрі від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими, повідомляє The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки.

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