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Російські катери активно шастають біля зміїного: зведення Генштабу ЗСУ

30 травня 2022, 22:20

В акваторіях Чорного і Азовського морів, як кажуть в Генштабі, кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують блокувати райони бойових дій і ведуть розвідку.

Танк, ЗСУ
Боєць ВСУ / колаж УНІАН і Генштаб

У Херсонській області українські воїни пішли в наступ на позиції окупантів і змусили їх в паніці відступати, а поблизу острова Зміїний було помічено рух агресорських бойових катерів. Про це у вечірньому оперативному зведенні в Facebook повідомили офіцери Генштабу ЗСУ.

"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог поніс втрати і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил Російської Федерації", ‒ відмітили вони.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інші.

В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують блокувати райони бойових дій, ведуть розвідку і забезпечують вогневу підтримку наземним силам окупантів на Приморському напрямку. Триває також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться один носій крилатих ракет морського базування типу"Калібр". При цьому до тимчасово захопленого українського острова Зміїний рашисти стягують нові катери.

"З метою забезпечення зведеного підрозділу Збройних сил Російської Федерації, що знаходиться на острові Зміїний, відзначений перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" і двох протидиверсійних катерів "Раптор"", ‒ додали в Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог, крім артилерійських обстрілів, наніс авіаційні удари в районах Новоселівки і Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар і Сіверськ.

Далі - на Лиманському напрямку ворог перегрупується і готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів: Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка. Бойові дії тривають.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли про те, що бкількість поранених російських бійців знаходиться в лікарнях прикордонних з Україною населених пунктів РФ.

"Регулярно надходить інформація про зосередження значної кількості поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів", - сказали українські офіцери.

При цьому наголошується, що українські військові продовжують знищувати особовий склад і військову техніку противника.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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