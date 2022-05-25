У лікарнях прикордонних районів багато поранених бійців РФ - Генштаб

Лікарні прикордонних областей РФ переповнені пораненими військовими / Укрінфом

Велика кількість поранених російських бійців перебуває у лікарнях прикордонних з Україною населених пунктів РФ, повідомляє пресслужба Генштаб.

"Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів", - сказано в зведенні Генштабу.

При цьому наголошується, що українські військові продовжують знищувати особовий склад і військову техніку противника. Станом на 25 травня, від початку повномасштабного вторгнення РФ було знищено близько 29 450 ворожих солдатів і більше 4 тисяч одиниць військової техніки.

Перемога України над Росією турбує Захід

Раніше в Politico вийшла стаття, яка називається "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що Росія зазнає невдачі на фронті, і це може призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою. Деякі політики на Заході стурбовані таким сценарієм, оскільки сподіваються відновити енергетичні зв'язки з Російською державою, і побоюються ядерної ескалації. Низка політиків, за даними журналістів, виступає за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві", навіть якщо це коштуватиме Києву територій.

В Офісі президента у відповідь заявили, що Україна не бачить можливості завершення війни зі "збереженням обличчя Москві" після військових злочинів у Бучі та Маріуполі. Радник голови Офісу Михайло Подоляк підкреслив, що якщо деякі європейські політики хочуть віддати свої території РФ, то це справа їхніх виборців.

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