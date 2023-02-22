Російські "калібри" над Румунією: Тука пояснив, чому НАТО стільки прощає РФ

Росія провокує НАТО. Таким чином країна-агресор намагається зондувати дві речі.

Володимир Путін, Георгій Тука / ua.depositphotos.com, Главред

Кілька тижнів тому російські ракети увійшли в повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, але в Альянсі закрили на це очі.

Під час чату на Главреді колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що Росія намагається зондувати дві речі: рівень підготовки і місце дислокації систем протиповітряної оборони НАТО на східних кордонах, а також готовність Альянсу до активних дій.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – Український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи"Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія. відео дня

"Згадайте дії Туреччини щодо російського винищувача, який на кілька секунд залетів у повітряний простір Туреччини – він був знищений миттєво, без жодних дзвінків Путіну", - зазначив Тука.

Також він пояснив, чому Росія робить це саме зараз і так нахабно.

"З моєї точки зору, найближчим часом ми будемо свідками акцій, які я розглядаю як спеціальні операції Росії в країнах Європи під умовною назвою" Ми за мир "і"Стоп війні". І виповзуть різні "голуби миру" з кремлівських голубників і почнуть розхитувати цю тему", - заявив Тука.

За його словами, якби зараз Авіація або системи ППО НАТО збили один або всі три російські літаки, першою, звичайно, підняла б виття Росія.

"Разом з тим, це могло б стати сигналом для активізації загальноєвропейської кремлівської голубівні, яка вискочить, як чорт з табакерки, і почне кричати:" Стоп ескалації! Ми не хочемо війни! Зупиніть війну - припиніть надавати допомогу Україні, тому що ваша допомога підігріває війну і розкручує ступінь ескалації!",- підсумував експерт.

Російські ракети в Молдові та Румунії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети"Калібр" залетіли в повітряний простір Молдови та Румунії.

Вони були запущені з акваторії Чорного моря.

Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни.

У той же час в Міноборони Румунії заперечують цю інформацію і відзначають, що ракета пролетіла в 35 км від кордону.

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