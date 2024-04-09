Бої за Роботине: у ЗСУ відреагували на інформацію про прорив окупантів

Російські окупанти, ймовірно, змогли прорватись в населений пункт Роботине Запорізької області. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Водночас, у повідомленні Сил оборони Півдня зазначили, що бої за населений пукнт тривають, російські окупанти не мають успіху на цій ділянці фронту.
За словами Сергій Лишенка, лінія фронті в районі населеного пункту Вербове також зсунулась на користь противника.
"Ворог потрохи відтісняє й відвойовує те, що вдалося вибити під час тогорічного контрнаступу ЗСУ", - зауважив Лишенко.відео дня
Він додає, що росіяни крок за кроком просуваються активно застосовуючи авіацію.
"Спочатку росіяни скидають КАБи, які б'ють по опорних пунктах і точкам оборони ЗСУ, які наближені до зони бойових дій. Або, які розташовані на лінії розмежування", - сказав він.
Депутат облради наголошує, що після авіаудару росіяни починають потужну уартпідготовку по тих же цілях.
"Потім невеликі групи, інколи по 2-3 людини, намагаються просунутися якомога далі від своїх позицій і почати окопуватися, щоб забезпечити собі позиції. Тобто просуваючись на 100-200 метрів вони фіксуються, закопуються, а потім їхні дії повторюються. І так, крок за кроком, по 100 метрів росіяни вже зайшли в Роботине", - додав Лишенко.
В той же час, Сили оборони Півдня відреагували на заяву депутата Запорізької обласної ради Сергія Лишенка й зазначили, що його інформація про закріплення російських військ в Роботиному не відповідає дійсності.
"У зоні відповідальності 65 ОМБр , яка обороняє населений пункт Работине, дійсно відбуваються регулярні сутички із ДРГ противника, які заходять у село і намагаються там закріпитися. Але успіху окупанти не мають", - зазначають в ЗСУ.
Крім того, в 65-й окремій механізованій бригаді зазначили, що атаки противника підрозділи відбивають артилерією ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів бійці 65 бригади і суміжних підрозділів знищують ударними дронами й мінометними розрахунками
"Сьогодні цей населений пункт утримують бійці Сил оборони України. Отже ворог його не контролює", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про село Роботине?
Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.
Бої на Півдні України - наступ РФ на Запоріжжі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України в районі Роботиного Запорізької області отримали підкріплення від 141-ї піхотної бригади - одного з найсучасніших бойових формувань країни.
Як йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська можливо захопили село Мирне, що розташоване на північний схід від Роботиного в Запорізькій області.
Бійці 65-ої бригади Збройних сил України розповіли про проблеми, які виникли під час літнього контрнаступу в Запорізькій області. За їх словами, командування або мало недостатньої розвідки, або не оцінило, скільки там російських військових.
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